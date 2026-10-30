Detienen a un hombre por herir con arma blanca a su expareja en una vivienda en Las Palmas de Gran Can

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre, de 77 años, ha sido detenido por presuntamente herir con un arma blanca a su expareja, de 75 años, en una vivienda del barrio de Schaman, en Las Palmas de Gran Canaria.
Los hechos, según ha confirmado la Policía Nacional, ocurrieron en la tarde de este jueves, teniendo que ser la mujer asistida y trasladada a un centro hospitalario por heridas de arma blanca, no corriendo su vida peligro "según las primeras informaciones".
Tras estos hechos, agentes de la Policía Nacional han detenido al hombre como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio contra su expareja.