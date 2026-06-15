Detienen a un hombre que llevaba en el interior de su vehículo 72 gramos de cocaína en Gran Canaria

Perro detector de droga Policía Canaria - POLICÍA CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Respuesta Operativa (GROPE), perteneciente a la Unidad de Prevención e Intervención (UPRI) de la Policía Autonómica - Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras localizar en el interior del vehículo que conducía un paquete con 72 gramos de cocaína en Gran Canaria.

La detención se ha producido en un punto estático de control de vehículos y personas en la isla, y durante el transcurso del dispositivo los agentes dieron el alto a un turismo conducido por un hombre, de nacionalidad española, que mostraba evidentes síntomas de nerviosismo, según ha informado la Consejería de Seguridad del Gobierno canario en nota de prensa.

En el transcurso de las comprobaciones realizadas, los agentes localizaron entre sus pertenencias más de 5.000 euros en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor, lo que unido a otros indicios observados durante la intervención, despertó las sospechas de los policías actuantes.

Por ello, solicitaron la colaboración de agentes del Grupo de Guías Caninos de la Policía Autonómica de Canarias, realizando los dos perros detectores de sustancias estupefacientes una marcación positiva sobre una misma zona del vehículo.

Seguidamente los agentes han efectuado una inspección exhaustiva del turismo, pudiendo localizar oculto, tras los guarnecidos y paneles interiores del habitáculo, un paquete que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco con un peso aproximado de 72 gramos.

Sobre la sustancia intervenida se han aplicado los correspondientes reactivos de detección de drogas, que han arrojado un resultado positivo en cocaína.

Por ello, los agentes han detenido al conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico ilícito de drogas que causan grave daño a la salud.

Además le han intervenido la droga, el dinero en efectivo y otros efectos relacionados con el hecho delictivo.

Por su parte, el vehículo ha sido inmovilizado y trasladado al depósito municipal tras haber sido presuntamente utilizado como instrumento para la ocultación y el transporte de la sustancia estupefaciente intervenida, quedando todo ello a disposición de la autoridad competente.