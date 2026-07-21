Detienen a un hombre por más de 30 delitos contra el patrimonio en Fuerteventura

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 21 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido el 14 de julio al presunto autor de más de 30 delitos contra el patrimonio, tres delitos de robo con escalo con moradores en su interior y uno menos grave de estafa, al acceder mediante escalo a una vivienda vacacional y posteriormente a un complejo hotelero en varias habitaciones donde sustrajo dinero en metálico y tarjetas de créditos de diversas entidades bancarias.

La detención se ha producido tras varias denuncias formuladas que llevaron a agentes del Puesto Principal de Corralejo a iniciar una investigación para esclarecer los hechos e identificar al presunto responsable, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En el desarrollo de las diligencias, los agentes lograron reunir un conjunto de elementos probatorios que apuntaban "de manera consistente" hacia la presunta participación del posteriormente detenido. En concreto, entre las evidencias recabadas adquirieron especial relevancia las imágenes obtenidas por los sistemas de videovigilancia instalados en distintos puntos relacionados con los hechos investigados.

Así su análisis ha permitido reconstruir parcialmente la secuencia de acontecimientos y situar al sospechoso en escenarios de interés para la investigación.

A ello se sumó el examen de los movimientos asociados a la utilización de una tarjeta bancaria, lo que ha permitido reforzar la línea de investigación al vincular temporal y espacialmente al investigado con los actos denunciados.

Además las diligencias se vieron respaldadas por el reconocimiento directo efectuado por uno de los denunciantes, quien identificó sin dudas al presunto autor de los hechos.

Todos estos indicios han permitido consolidar una línea de investigación con la que se identificó plenamente al sospechoso y se adoptaron las actuaciones policiales correspondientes, poniendo al detenido a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario, que decretó prisión provisional.