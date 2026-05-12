Detienen a un hombre y una mujer por la muerte de una persona mayor en Gran Canaria tras concertar un encuentro

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre, de 23 años, y a una mujer, de 43 años, como presuntos autores de la muerte de un hombre, de 82 años y nacionalidad alemana, tras concertar un encuentro con el mismo en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

La investigación por homicidio, comenzó el 25 de marzo de 2026, después de que un juzgado comunicara a agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas --encargados de este asunto-- el fallecimiento de un ciudadano alemán de 82 años, que había ingresado días antes en el Hospital Insular de Gran Canaria tras sufrir una agresión en la vía pública en el sur de la isla, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

A partir de ese momento, y en las primeras gestiones, los agentes pudieron conocer que los hechos habían ocurrido durante la noche del 14 al 15 de marzo en las inmediaciones de un complejo hotelero de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, donde la víctima residía temporalmente.

Asimismo los agentes comprobaron que la víctima había sido localizado semiinconsciente y sangrando abundantemente por la cabeza, siendo asistido inicialmente por personal sanitario y trasladado posteriormente al Hospital Insular de Gran Canaria ante la gravedad de las lesiones.

Ante esta información, los agentes a partir del análisis de cámaras de seguridad, declaraciones testificales y diversas diligencias policiales, reconstruyeron cronológicamente lo sucedido, pudiendo observar en las imágenes cómo la víctima permanecía en repetidas ocasiones entrando y saliendo del complejo aparentemente esperando a alguien, hasta que finalmente mantuvo un encuentro con un joven de 23 años.

Posteriormente determinaron que ambos accedieron juntos al apartamento de la víctima tras haberse conocido previamente a través de la aplicación de citas, estando en el interior del inmueble aproximadamente 80 minutos, cuando abandonaron el inmueble y se dirigieron hacia la salida del complejo.

En ese momento, las grabaciones recogen como el detenido manipulaba el teléfono móvil de la víctima y, seguidamente, se produjo una agresión sorpresiva que provocó la caída del perjudicado al suelo.

Los agentes han podido acreditar que, tras la agresión, el autor huyó del lugar portando dos teléfonos móviles mientras varias personas auxiliaban a la víctima. El posterior informe médico-forense confirmó que el fallecimiento tuvo una etiología médico legal homicida, detectando durante las pesquisas un patrón delictivo reiterado.

En este sentido, y según las diligencias policiales, el principal investigado seleccionaba víctimas vulnerables a través de aplicaciones de citas, concertando encuentros privados en domicilios donde aprovechaba la intimidad del entorno para sustraer teléfonos móviles y tratar de acceder posteriormente a aplicaciones bancarias y servicios financieros digitales asociados a dichos dispositivos.

En este caso, las gestiones practicadas han permitido relacionar al investigado con otros hechos similares ocurridos en distintos puntos del territorio nacional, además de confirmar desplazamientos entre Tenerife y Gran Canaria realizados junto a una mujer, de 43 años, quien presuntamente colaboró en la logística y movilidad de ambos.

De este modo, tras centrar la investigación sobre los sospechosos, agentes de la Policía Nacional se desplazaron a Santa Cruz de Tenerife, donde localizaron y detuvieron a ambos mientras realizaban vida normal en la capital tinerfeña.

Tras concluir las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión del presunto autor material del homicidio.