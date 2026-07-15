Detienen a un hombre y una mujer por robar varios objetos a punta de cuchillo a una persona en Haría (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Costa Teguise, en Lanzarote, ha detenido a un hombre y a un mujer como presuntas autores de un delito de robo con violencia en la localidad de Punta Mujeres-Haría a finales del mes de junio.

La detención de estas personas se ha producido después de que el perjudicado denunciara en el Puesto Principal de Costa Teguise un delito de robo con violencia al sustraerle varios objetos a punta de cuchillo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, el denunciante explicó que tras localizar, a través del sistema de geolocalización, unos airpods en un vehículo después de que se lo hubieran sustraído, se encara con los ahora detenidos, quienes esgrimiendo un cuchillo no sólo le amenazan para quedarse con los airpods robados, sino que además le obligan a entregarle el móvil, llegando a causarle lesiones en una mano a la víctima.

Así, tras verificar los agentes los hechos, localizan y detienen al titular del vehículo de alquiler utilizado para la huida, quien en su declaración identifica a los autores del hecho delictivo denunciando que eran estas personas quienes utilizaban dicho coche.

Por ello, los agentes tras explorar la línea de investigación consiguen identificar a los supuestos autores del delito, siendo un hombre y una mujer, quienes tras varios días de búsqueda son localizados en un domicilio de San Bartolomé, consiguiendo arrestar a uno de ellos, mientras que otro huye aunque es localizado rápidamente.

Los dos detenidos han sido trasladados al Tribunal de Instancia de Arrecife plaza nº 4 para que ingresen en prisión por causas pendientes con la justicia.