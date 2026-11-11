Detienen a un hombre reclamado por la justicia por varios hurtos en Las Palmas de Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre que tenía en vigor numerosas reclamaciones judiciales procedentes de distintos juzgados, principalmente relacionado con delitos de hurto en Las Palmas de Gran Canaria.

El arrestado estaba siendo investigado por su presunta implicación en varios hurtos cometidos el pasado mes de abril en establecimientos comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La detención se ha producido después de que el 2 de abril agentes de la Policía Nacional iniciaran una investigación al alertar el personal de seguridad del centro comercial Las Arenas a la Policía Nacional tras detectar a un hombre que introducía diversos artículos, presuntamente sustraídos, en un vehículo estacionado en el aparcamiento del recinto.

Esto ha permitido que los agentes desplazados al lugar recuperaran numerosas prendas de vestir, perfumes, productos de cosmética y una katana que había sido sustraída de uno de los establecimientos comerciales.

Posteriormente las gestiones policiales y el análisis de las imágenes de seguridad han permitido identificar al presunto autor y relacionarlo con varios hurtos cometidos tanto en el centro comercial Las Arenas como en un establecimiento de la zona comercial de Triana.

Así continuaron con las investigaciones y realizaron diversas gestiones encaminadas a localizar al sospechoso, ya que sobre el mismo pesaban numerosas reclamaciones procedentes de diferentes órganos judiciales.

Finalmente en la madrugada del 7 de noviembre, agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de seguridad ciudadana en Las Palmas de Gran Canaria reconocieron al hombre en las inmediaciones de la calle Córdoba y al ser requerido por los policías intentó evitar su identificación asegurando ser otra persona y mostrando un documento nacional de identidad ajeno.

También opuso resistencia a los agentes, que finalmente consiguieron reducirlo y detenerlo. De esta forma, una vez trasladado a dependencias policiales, las comprobaciones realizadas confirmaron su verdadera identidad y permitieron verificar que tenía en vigor un total de 20 señalamientos judiciales, entre ellos dos órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión, así como otras 17 de búsqueda, detención y personación, además de uno de averiguación de domicilio y paradero.

Asimismo en las actuaciones policiales se le intervinieron siete pequeños envoltorios que contenían una sustancia pulverulenta blanca, aparentemente cocaína, por lo que se levantó la correspondiente acta de intervención.

Al detenido también se le atribuye un presunto delito de usurpación de estado civil por haber utilizado la documentación de otra persona para tratar de eludir su identificación. Tras concluir las diligencias policiales, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente e ingreso en prisión.