Detienen a un hombre por robar en un establecimiento del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto responsables de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento ubicado en el Centro Comercial Las Terrazas, en Telde (Gran Canaria).

El arresto se ha producido después de que durante la noche del 29 de julio, la Sala CIMACC 091 recibió un aviso alertando de que se estaba produciendo un robo con fuerza en una tienda del citado centro comercial, desplazándose hasta el lugar varias patrullas de Seguridad Ciudadana que recabaron información con el personal de seguridad sobre la posible huida de los autores, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Los datos facilitados permitieron a los agentes localizar, en una parada de guaguas próxima al centro comercial, a un hombre que portaba tres bolsas del propio establecimiento y que en el interior tenían tres cajas de caudales con el dinero de fondo para cambio, que ascendía a 150 euros en cada una, así como diversos efectos procedentes del establecimiento.

De forma paralela, otros agentes se entrevistaron con el personal de seguridad del centro comercial y procedieron al visionado de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, en las que se mostraba como el hombre fracturaba la puerta acristalada del establecimiento para acceder a su interior y, tras permanecer varios minutos en el local, lo abandonaba con varias bolsas que contenían las cajas de caudales sustraídas.

Ante los indicios obtenidos, entre ellos el reconocimiento del autor a través de las grabaciones de seguridad y la recuperación de los efectos robados en poder del sospechoso, los agentes procedieron a su detención.

El arrestado tiene un amplio historial policial, acumulando más de una veintena de detenciones anteriores por distintos hechos delictivos.

Además en el momento de su detención estaba sometido a medidas cautelares acordadas por la autoridad judicial en el marco de otra causa por un delito de robo con fuerza en las cosas, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comunicar previamente cualquier desplazamiento fuera de la isla a la autoridad judicial competente.

Tras concluir las diligencias policiales, el detenido será puesto a disposición de la autoridad judicial competente.