Detienen a un hombre por robar a un familiar vulnerable con violencia en su vivienda de Vecindario (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran Canaria, ha detenido el 26 de marzo a un hombre por presuntamente robar con violencia e intimidación a un familiar vulnerable en su vivienda, además se le acusa de presuntos delitos de allanamiento de morada y daños en el interior del inmueble.

La detención se ha producido después de que la víctima, una persona de avanzada edad, presentara una denuncia en la que informaba de que el 24 de marzo un familiar, "con el que no mantenía relación desde hacía dos décadas, se personó inesperadamente" en su domicilio habitual, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En esa situación, ante la negativa de la víctima a permitirle la entrada, el ahora detenido recurrió a la fuerza, fracturando la cerradura de la puerta principal mediante repetidos golpes y el uso de un palo de grandes dimensiones.

Además una vez que accedió a la vivienda, el hombre adoptó una actitud especialmente violenta y amenazante, empuñando el mismo palo con el que intimidó a la víctima y profiriéndole gritos que generaron un profundo estado de pánico por su integridad física.

Esto fue aprovechado por el ahora detenido para sustraer diversos efectos personales, entre ellos documentación oficial como el permiso de conducción y la cartilla sanitaria, unas gafas de sol de marca y tabaco.

También causó desperfectos en varios enseres del inmueble, incluyendo un televisor y el buzón de correos, daños materiales valorados en casi 600 euros.

Una vez que los agentes del Puesto Principal de Vecindario tuvieron conocimiento de los hechos, tomaron manifestaciones y realizaron una inspección ocular, pudiendo recabar indicios biológicos y fotográficos determinantes para esclarecer los hechos.

En concreto, establecieron una línea "clave" de investigación basada en la vulnerabilidad de la víctima y el perfil reincidente del autor, lo que permitió su localización y detención en 48 horas tras tener conocimiento del ilícito penal.

Finalmente las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se han remitido todas las actuaciones practicadas.