Detienen a un hombre por robar a una persona de forma violenta tras darle un abrazo en Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, ha detenido el 30 de octubre a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia ocurrido el día 25 del mismo mes en las inmediaciones de un centro comercial de Arguineguín.

La detención se produce tras denunciar la víctima los hechos, en un principio como un hurto, si bien la investigación permitió calificarlo como robo con violencia, ya que según consta en el atestado el perjudicado se encontraba junto a un establecimiento de ocio cuando un hombre se le acercó y tras simular un saludo amistoso, lo abrazó para, de manera repentina, arrancarle violentamente una cadena de oro del cuello antes de huir precipitadamente.

La cadena sustraída, que estaba compuesta por eslabones planos, fue valorada por su propietario en 1.200 euros. Así, con la información aportada por el denunciante, los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil iniciaron las gestiones oportunas.

En este sentido, señalan que debido a que la víctima no recordaba con precisión los detalles del suceso, los agentes realizaron un "minucioso" análisis de las cámaras de seguridad del complejo comercial, lo que les permitió identificar al presunto autor y reclasificar los hechos como un robo con violencia e intimidación.

En las grabaciones se observaba que, tras el tirón de la cadena, el agresor empujó a la víctima y la lanzó por una rampa, y cuando la misma intentó recuperar la joya, recibió un golpe en el rostro que le dejó aturdido en el suelo, momento en que el autor aprovechó para huir del lugar.

Indican que los fotogramas obtenidos presentaban la "nitidez suficiente" para identificar al sospechoso, conocido por su conducta conflictiva en la zona, y el cotejo fotográfico permitió ver incluso el calzado que vestía, que en el momento de la detención confirmó de manera concluyente su participación en los hechos.

El detenido cuenta con antecedentes policiales por delitos graves, entre ellos otro robo con violencia e intimidación y detención ilegal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 2 de San Bartolomé de Tirajana para la tramitación del correspondiente juicio rápido.