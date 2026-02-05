Detienen a un hombre por robar a una turista su cartera y joyas por valor de más de 6.000 euros en Fuerteventura

Uno de los anillos robados y recuperado por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, ha detenido a un hombre por presuntamente robar a una turista su cartera y dos anillos valorados en unos 6.800 euros en una vivienda vacacional de la localidad.

La detención se ha producido en el marco de la operación "Cintillos", después de que el 18 de enero de 2026 la turista presentara una denuncia en la que aseguraba que había sido víctima del robo de su cartera personal y dos anillos, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La mujer expuso que los hechos se habrían producido mientras dormía en el interior de la vivienda, a la que el presunto autor accedió sin emplear fuerza en puertas o ventanas. Si bien, la víctima se percató del robo cuando recibió varios mensajes de su banco en los que le informaban sobre cargos sospechosos de pequeña cuantía con sus tarjetas sustraídas.

Ante estos datos, los agentes iniciaron la investigación analizando las imágenes de los comercios donde se realizaron los cargos no autorizados, todos ellos ubicados en Puerto del Rosario, pudiendo identificar al presunto autor.

En esta investigación, apuntan, la colaboración de la Policía Nacional "fue determinante", ya que el sospechoso resultó ser una persona habitual y conocida en este municipio por hechos similares.

Una vez identificado el sospechos, los agentes del Puesto Principal de Corralejo continuaron las pesquisas y, tras recopilar declaraciones y realizar un reconocimiento fotográfico, confirmaron que la vestimenta que el hombre llevaba en el momento de utilizar las tarjetas coincidía plenamente con la que se observaba en las grabaciones del entorno de la vivienda vacacional.

En concreto, el uso de una gorra muy característica permitió a los agentes identificarlo con claridad, quedando así vinculado al hurto.

Durante las gestiones de localización, que se desarrollaron entre la noche del 19 y la mañana del 20 de enero, la Guardia Civil logró encontrar al sospechoso en Puerto del Rosario, pudiendo recuperar en el momento de la intervención uno de los anillos sustraídos, una pieza de oro con piedras preciosas y varios rubíes, que fue reconocida por la víctima como de su propiedad.

Finalmente las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario, quedando este en libertad con cargos el 22 de enero.