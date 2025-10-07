Detienen a un hombre por un robo con violencia en un restaurante de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre, de 59 años y con más de un centenar de antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de robo con violencia cometido en un restaurante de la zona de Vegueta.

La detención se produjo en la madrugada del sábado, 4 de octubre, cuando agentes del cuerpo policial recibieron el aviso, a través de su sala operativa CIMACC del 091, alertando de un robo en curso en un restaurante de la citada zona, cometido por un hombre que portaba un arma blanca de grandes dimensiones, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente se desplazaron hasta el lugar varios indicativos policiales pero, al llegar, no encontraron al sospechoso, por lo que recabaron información de los empleados y testigos, que aportaron información "crucial", tal como la descripción del individuo y su dirección de huida.

Esto llevó a los agentes han montar un dispositivo de búsqueda, que permitió localizar, identificar y detener al sospechoso, además de incautarle el arma blanca empleada en el robo, así como recuperar los objetos sustraídos.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, cuando tengan conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, donde podrán facilitar información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.