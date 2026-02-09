Detienen a un hombre por varios hurtos en zonas de ocio y residenciales de Mogán (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Mogán, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto al descuido perpetrados en un lugar de ocio y en un complejo residencial del municipio.

La detención se produjo después de que en la mañana del 27 de enero, en la localidad de Mogán, el ahora detenido aprovechó que un trabajador estaba realizando labores de reforma en un local para sustraer un teléfono móvil de alta gama valorado en unos 800 euros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, según la denuncia, el investigado accedió al local, que se encontraba abierto por las obras, y ante la sorpresa del trabajador, fingió haber entrado simplemente para recoger un trozo de pan que se le había caído, abandonando el lugar rápidamente con el terminal oculto.

Aproximadamente una hora y media después, el delincuente se desplazó a un complejo residencial, situado en una conocida calle de Mogán, donde aprovechando la salida de unos turistas, accedió al rellano de una vivienda donde una mujer que se disponía a salir con su bebé, en un breve lapso de tiempo regresó al interior del domicilio para recoger al menor, tiempo que el ahora detenido aprovechó para sustraerle una bolsa de bebé que contenía efectos personales, documentación, unas gafas de sol de marca y diversos accesorios valorados en más de 600 euros.

De esta forma, tras ser alertados por el Centro Operativo de Servicios (COS), los agentes se personaron en el complejo residencial donde el detenido había sido retenido por familiares de la víctima y un trabajador de la zona tras un forcejeo en el ascensor.

Una vez en el lugar, le realizaron al sospechoso un registro de seguridad, pudiendo recuperar los efectos del segundo hurto y localizando en el bolsillo del pantalón del investigado un segundo teléfono móvil cuya procedencia no pudo acreditar.

Señalan que a pesar de que el detenido intentó bloquear el terminal para impedir la labor policial, los agentes consiguieron, mediante gestiones técnicas con la tarjeta SIM, identificar al propietario legítimo, que resultó ser el trabajador del lugar de ocio asaltado a primera hora del 27 de enero.

Las diligencias instruidas, que incluyen los atestados por ambos delitos de hurto, han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, donde se ha decretó la celebración de un juicio rápido.