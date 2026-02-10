Detienen a un hombre por varios robos con fuerza en viviendas del centro de Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por varios robos con fuerza en viviendas de la zona centro de Santa Cruz de Tenerife después de detectar varios robos con un mismo modus operandi, que estaban generando una considerable alarma social.

En el marco de la investigación, los agentes detectaron que el presunto autor de los hechos accedía a las azoteas de los edificios y desde allí se descolgaba hasta áticos y viviendas especialmente expuestas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez llegaba a terrazas o balcones, aprovechaba puertas o ventanas abiertas para acceder al interior de los domicilios, donde realizaba una inspección exhaustiva en busca de objetos de fácil transporte, sustrayendo joyas, teléfonos móviles, televisiones, videoconsolas y videojuegos, entre otros enseres de valor.

Además para evitar su identificación, el ahora detenido actuaba siempre con gorra y distintas prendas de vestir para dificultar su reconocimiento, tanto por cámaras de seguridad como por posibles moradores que pudieran sorprenderlo durante la comisión de los hechos.

Por ello, para identificarlo los agentes iniciaron las pesquisas que permitieron la plena identificación del hombre que, en un mes y medio, había perpetrado más de 20 robos con fuerza en viviendas de Santa Cruz de Tenerife.

Finalmente, tras lograr su localización, se detuvo al presunto autor de los hechos que en el momento de su arresto portaba diversos efectos procedentes de los últimos robos cometidos, entre ellos una mochila, un reloj y varias tarjetas bancarias a nombre de terceros, pudiendo esclarecer nuevos hechos delictivos mediante el reconocimiento de los objetos por parte de sus legítimos propietarios.

Además durante el desarrollo de la investigación se recuperaron diversos efectos sustraídos, entre ellos varios teléfonos móviles, una televisión y relojes, lo que resultó determinante para que la autoridad judicial decretara el ingreso inmediato en prisión.