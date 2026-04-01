Detienen a un hombre por vender cocaína en el Centro Comercial de Puerto Rico, en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Policía Local de Mogán (Gran Canaria) - CEDIDO POR POLICÍA LOCAL DE MOGÁN (GRAN CANARIA)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a un hombre por venta de cocaína en el Centro Comercial de Puerto Rico el 27 de marzo. La actuación se enmarca en un dispositivo permanente para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en la zona.

La detención se produjo en el citada día, cuando se estableció un operativo, compuesto por cinco agentes de paisano, que detectaron una conducta sospechosa entre dos personas, por lo que decidieron efectuar las comprobaciones oportunas, incluidos registros corporales externos, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

En la intervención uno de los implicados manifestó voluntariamente haber adquirido una sustancia que aparentaba ser cocaína por 60 euros, encontrándole los agentes un envoltorio termosellado de color blanca; mientras que al otro hombre, supuesto vendedor, se le intervinieron 114 euros fraccionados en billetes, no pudiendo justificar su procedencia.

También negó que hubiera ofrecido drogas y afirmó que solo había indicado al primer hombre dónde comprar un vaper. Si bien ante los hechos observados y las manifestaciones recogidas, fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

El detenido fue trasladado a las dependencias de la Policía Local de Mogán para la instrucción de diligencias y posteriormente puesto a disposición del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico.