Detienen a un hombre por violencia de género en Puerto del Rosario (Fuerteventura)

Violencia de género

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Corralejo (Fuerteventura), en coordinación con el Equipo de Violencia de Género de Puerto del Rosario, ha detenido a un hombre por presuntamente ser autor de varios delitos relacionados con la violencia de género, agresión sexual y allanamiento de morada.

Además, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, sobre el mismo pesaba una orden judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión por anteriores quebrantamientos de orden de protección.

La detención se produjo el 29 de diciembre, después de que una mujer denunciara que su expareja había accedido a su vivienda escalando hasta el balcón, situado en una primera planta, y una vez en el interior, el hombre presuntamente realizó tocamientos y proposiciones sexuales a la víctima, que dormía en su habitación.

Si bien, ante la negativa y resistencia de la mujer, el hombre abandonó la vivienda.

Una vez denunciado estos hechos, la Guardia Civil inició un operativo para localizar al sospechoso y debido a la gravedad de lo ocurrido y el historial delictivo del investigado, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia permanente alrededor de la víctima para garantizar su seguridad, además de contravigilancias discretas en su domicilio.

Asimismo, de forma paralela, se abrió una investigación para dar con el paradero del presunto autor, extendiendo las pesquisas a su entorno familiar, amistades y lugares frecuentados. En este proceso, el Equipo de Violencia de Género obtuvo una fotografía que el sospechoso había enviado a su expareja.

En dicha imagen se apreciaba parte del interior de una vivienda con vistas a una piscina y zona ajardinada, lo que permitió deducir que podría encontrarse en algún complejo residencial u hotel.

El envío de esta imagen, señalan, incrementó el temor y la angustia de la víctima, al percibir que su agresor seguía en libertad y desafiaba activamente la acción policial.

De todos modos, atendiendo a la fotografía los agentes compararon la imagen con varios complejos residenciales relacionados con el entorno del investigado y tras un proceso de comprobaciones detalladas, pudieron ubicar al sospechoso en un complejo de apartamentos situado en la avenida Juan Carlos I, en Corralejo.

Esto permitió a los agentes desplegar el 3 de enero un dispositivo de localización en la zona, acudiendo a la vivienda sospechosa y, al llamar a la puerta, escucharon ruidos en el interior sin que nadie respondiera.

Ante la posibilidad de que el hombre intentara huir, se inspeccionaron las viviendas de la planta baja del edificio. Uno de los residentes, de forma colaboradora, permitió el acceso a su domicilio, donde los agentes hallaron al fugitivo escondido en un pequeño patio interior, pudiendo comprobar que el detenido se había deslizado desde una segunda planta por una tubería de varios metros de altura para intentar escapar.

La intervención concluyó con la detención del hombre a las 13.00 horas del 3 de enero, dando por finalizado el operativo coordinado por la Guardia Civil de Puerto del Rosario. Posteriormente, el detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Puerto del Rosario el 4 de enero, decretándose su ingreso en prisión comunicada y sin fianza.