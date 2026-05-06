Detienen a un joven por intentar robar un móvil a una mujer en una parada de guaguas de Maspalomas, en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), han detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia al intentar quitarle el teléfono móvil a una mujer en una parada de guagua.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de abril cuando una joven estaba en la parada de guaguas situada junto al Centro Comercial Parque Tropical de Maspalomas, lugar hasta el que se dirigieron agentes de la Policía Nacional tras ser avisados, a través de la Sala Operativa CIMACC 091, de que se había producido un robo con violencia en la vía pública.

Una vez se personaron en el lugar los agentes, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, fueron requeridos por la víctima, una joven que se encontraba en estado de ansiedad y, que según su testimonio, mientras esperaba el transporte público un hombre se aproximó a ella en una patineta y comenzó a interactuar de forma insistente.

Si bien, en un momento dado, el agresor intentó arrebatarle el teléfono móvil que la víctima sostenía, produciéndose entonces un forcejeo, que le provocó a la joven lesiones en ambas manos.

De todos modos, la intervención de varios testigos que acudieron en su auxilio de la víctima impidió que el hombre consumara el robo, aprovechando el mismo la llegada de una guagua para huir del lugar.

Sin embargo, gracias a la descripción facilitada por la víctima y los testigos, fue localizado seguidamente en un vehículo en otra localidad cercana, procediendo los agentes a su inmovilización temporal e identificando en su interior a un joven que coincidía plenamente con las características aportadas.

El mismo, tras ser identificado, reconoció haber mantenido un altercado previo, por lo que fue detenido como presunto autor de los hechos.

Por su parte, la víctima fue asistida en un centro sanitario por las lesiones sufridas y posteriormente trasladada a dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia.

Tras concluir las diligencias policiales, el arrestado pasará a disposición de la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional destaca la importancia de la colaboración ciudadana en este tipo de intervenciones, así como la eficacia de la rápida respuesta policial para garantizar la seguridad y la detención de los presuntos responsables.