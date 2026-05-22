Detienen a un joven y a un menor de edad por varios robos en la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Barrio de Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido el 17 de mayo, en Las Palmas de Gran Canaria, a un joven de 20 años y a un menor de edad como presuntos autores de un delito de robo con violencia cometido en la zona de Vegueta.

Las detenciones se han producido después de que en la madrugada del 17 de mayo una pareja fuera abordada por un grupo de cinco jóvenes que intentaron sustraerles sus pertenencias empleando violencia e intimidación.

En el asalto uno de los jóvenes le tiró fuertemente del pelo a la mujer, mientras el otro forcejeaba con el bolso del hombre, llegando a romperle la correa de la riñonera, si bien finalmente las víctimas lograron evitar el robo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de Policía Local localizaron a dos de los implicados en las inmediaciones del lugar, por lo que procedieron a la detención, si bien uno de ellos intentó huir a la carrera pero fue arrestado.

La investigación posterior la asumieron agentes del Grupo de Policía Judicial de Policía Nacional, que comprobaron que el detenido había facilitado una identidad falsa y le constaban antecedentes policiales por lesiones, allanamiento de morada y robo con violencia.

También verificaron que el arrestado estaba relacionado con otro robo con violencia ocurrido en el mes de marzo en Triana, donde una víctima fue agredida y quedó inconsciente mientras le sustraían sus pertenencias.

La identificación fue posible gracias al análisis de cámaras de seguridad. Asimismo conocieron que sobre el detenido pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación por otro procedimiento relacionado también con un robo con violencia.

Por su parte, el menor detenido quedó posteriormente en libertad y a disposición de la Fiscalía de Menores, y el arrestado mayor de edad fue puesto a disposición judicial, decretándose posteriormente su ingreso en prisión.

Actualmente la investigación continúa abierta para localizar a los otros tres implicados en los hechos.