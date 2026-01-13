Detienen a más de 100 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en 2025 por robos y hurtos en miradores

Agentes de las fuerzas de seguridad en un mirador turístico en Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, en el marco de la denominada 'Operación Miradores', detuvo el año pasado a más de 100 personas relacionadas con delitos de robos y hurtos en zonas de afluencia turística, especialmente por descuidos en el interior de vehículo.

El instituto armado continúa reforzando la seguridad en las zonas más turísticas de la provincia con más de un centenar de agentes que luchan cada día por conseguir crear un entorno seguro en esas zonas, tanto para residentes como para el gran número de visitantes que cada día eligen Canarias como destino vacacional, recoge una nota de la Guardia Civil.

Para ello, se han incrementado los dispositivos de prevención y vigilancia, principalmente en aquellas áreas de mayor afluencia turística, con especial atención a la prevención de hurtos, robos y otras actividades delictivas que puedan afectar a la convivencia y a la seguridad del destino turístico, aportando así a la ciudadanía en general la tranquilidad necesaria para disfrutar del lugar.

Todas estas acciones se enmarcan en el 'Plan Turismo Seguro', iniciativa que tiene como finalidad reforzar la seguridad en zonas de interés turístico, mejorar la atención al visitante y prevenir la comisión de delitos.

Además, contribuye así a reforzar las labores de proximidad, información y asesoramiento a turistas de diversos países, ya que facilita los canales de contacto y la rápida respuesta ante cualquier tipo incidencia.