Detienen a una mujer por robar objetos y dinero por valor de 4.000 euros en una casa de Morro Jable (Fuerteventura)

La mujer detenida con la cabeza tapada cuando iba a entrar en una vivienda de Morro Jable, en Fuerteventura, a robar - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 7 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de Morro Jable, en la isla de Fuerteventura, han detenido a una mujer por presuntamente robar en una vivienda relojes, calzado, gafas, así como billetes y monedas, todo ello por un valor aproximado de 4.000 euros.

La investigación comenzó después de que la víctima denunciara que una persona, vestida de negro, había accedido a su vivienda a través de una ventana que había dejado abierta, llevándose dinero y objetos valorados aproximadamente en unos 4.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable realizaron la correspondiente inspección ocular, así como las pesquisas necesarias para identificar a la persona que supuestamente accedió a la vivienda, además de entrevistarse con los vecinos de viviendas colindantes y solicitar las grabaciones de varias cámaras de seguridad.

Así, tras visionar las grabaciones, constataron que se trataría de una mujer, vestida completamente de negro, que ocultaba inicialmente su rostro con una prenda de vestir, dificultando su identificación. Por ello, realizaron gestiones complementarias, pudiendo esclarecer los hechos e identificar plenamente a la presunta autora.

En concreto, se trataba de una mujer bastante conocida por los investigadores, ya que en este último año ha sido detenida cuatro veces, y se le atribuyen un total de 25 delitos leves por la sustracción principalmente de perfumes en una conocida cadena de complementos de Canarias.

De todas formas, la investigación continúa abierta con el fin de poder recuperar el total de los efectos sustraídos, por lo que los agentes no descartan nuevas detenciones relacionadas con estos hechos.

La detenida, junto con las diligencias instruidas, ha quedado a disposición del juzgado en funciones de guardia de Puerto del Rosario, que decretó su ingreso en un centro penitenciario.