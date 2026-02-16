Detienen a una mujer por utilizar una tarjeta robada y realizar compras por 141 euros en Vecindario (Gran Canaria)

Archivo - TPV y una tarjeta bancaria. - UNICAJA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a una mujer como presunta autora de los delitos de hurto y estafa continuada, tras utilizar de manera fraudulenta una tarjeta bancaria sustraída y realizar compras por valor de más de 141 euros.

La detención se produjo después de que la víctima denunciara el 16 de enero en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, que mientras se encontraba en su centro de trabajo le habían sustraído de su bolso una tarjeta de débito y 75 euros en efectivo, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En concreto, según la denuncia, la mujer aprovechó un momento en el que la víctima se ausentó para acceder a sus pertenencias, que estaban depositadas en el vestuario del establecimiento, para poco tiempo después comenzar a recibir, en su teléfono móvil, varias notificaciones de compras que no había autorizado.

De esta forma, en apenas unos minutos, la persona que había robado la tarjeta realizó varias transacciones en establecimientos de la zona, entre ellos un comercio de calzado, una tienda de artículos del hogar y un establecimiento de moda, alcanzando un total de 141,88 euros defraudados.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil comenzó una investigación en la que recabó información de los comercios donde se efectuaron las compras, consiguiendo que en uno de los establecimientos de moda los trabajadores reconocieron a una clienta habitual que ese día pagó con tarjeta en lugar de con dinero en efectivo, un comportamiento poco habitual en ella.

Este detalle, apuntan, "resultó clave" para orientar la investigación que, posteriormente, con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de otro local permitió reforzar las sospechas.

En las imágenes se observaba a una mujer realizando un pago con una tarjeta de color rojo, coincidente con la sustraída. Así, tras cruzar estos datos con la información laboral de la víctima, los agentes confirmaron que la presunta autora era una compañera de trabajo del mismo establecimiento, por lo que la Guardia Civil logró identificar plenamente a la sospechosa, procediendo a su detención el 26 de enero.

Finalmente las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, quedando la detenida a disposición de la autoridad judicial competente.