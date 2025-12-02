Detienen a 3 personas y desarticulan un punto negro de venta de droga en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Material, dinero y droga incautada por Policía Nacional en Maspalomas (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes La Policía Nacional han detenido a tres personas --dos hombres y una mujer--, lo que les ha permitido desarticular un punto negro de venta de droga ubicado en El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

La investigación, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas, comenzó tras las numerosas quejas vecinales que habían recibido durante los últimos meses, y en la que los residentes denunciaban un incesante trasiego de personas hacia un domicilio del barrio, así como episodios violentos protagonizados por sus moradores, lo que estaba generando una "creciente alarma social" en la zona, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Tras una vigilancia discreta y ciertas actuaciones policiales, los agentes pudieron confirmar que el inmueble funcionaba como centro de operaciones para la distribución de sustancias estupefacientes, además de emplearse para ocultar, manipular y preparar la droga destinada a la venta.

Esto llevó a los agentes a acceder al domicilio en la madrugada del 24 de noviembre, en cumplimiento de un mandamiento judicial de entrada y registro, donde procedieron a la detención de las tres personas que se encontraban en el interior del inmueble.

Asimismo en el registro los agentes intervinieron cocaína, metanfetamina, hachís y marihuana, además de diversas armas blancas, material destinado a la dosificación y pesaje de la droga, así como múltiples objetos cuya procedencia podría ser ilícita.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias, puestos a disposición judicial.