Detienen a 6 personas tras una riña tumultuaria en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, en el barrio de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, como presuntos responsables de una riña tumultuaria.

Las detenciones se han producido después de que desde la Sala CIMACC, tras recibir una llamada de emergencia, alertara de que varias personas habían sido agredidas en la vía pública, desplazándose hasta el lugar agentes de la UPR y del GOR, que tras entrevistarse con los afectados procedieron a la detención de un individuo por amenazas graves y lesiones, al que además se le intervino una navaja tipo mariposa, considerada arma prohibida.

Además, en el marco de la investigación, los agentes accedieron a imágenes difundidas en redes sociales donde pudieron observar el inicio de la pelea y confirmar que se trataba de un enfrentamiento entre dos grupos claramente diferenciados, con rencillas previas derivadas de relaciones personales y sentimentales, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En las grabaciones también se apreciaba como uno de los participantes portaba un objeto contundente, mientras que otros hicieron uso de palos, piedras, cuchillos y armas blancas, a lo que se sumaba el conocimiento en artes marciales de algunos de los implicados.

Ante la gravedad de los hechos, que pusieron en riesgo la integridad y la vida de varias personas, los agentes consideraron el suceso como una riña tumultuaria al suponer una "seria amenaza" para la seguridad ciudadana y el orden público.

Finalmente, tras las gestiones de localización e identificación, los agentes practicaron la detención de un total de seis personas, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.