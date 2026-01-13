Detienen a 2 personas tras trasvasar combustible de una furgoneta robada a otro vehículo en Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en la isla de Gran Canaria, ha detenido a dos personas como presuntos autores de varios delitos contra el patrimonio tras ser sorprendidas in fraganti mientras trasvasaban combustible de una furgoneta robada a otro vehículo.

Las detenciones se han producido después de que el 28 de diciembre de 2025 una patrulla de seguridad ciudadana observara, durante un servicio ordinario, a dos hombres en una zona de la calle Vivaldi de Agüimes, donde realizaban movimientos sospechosos junto a dos furgonetas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Seguidamente los agentes comprobaron que uno de ellos estaba bajo uno de los vehículos manipulando el depósito de combustible, mientras que el otro permanecía en el interior del segundo automóvil. Ambos, al percatarse de la presencia policial, intentaron darse a la fuga en una de las furgonetas, si bien fueron interceptados inmediatamente.

En las primeras comprobaciones los agentes constataron que la furgoneta de la que extraían la gasolina figuraba como sustraída desde el 17 de diciembre de 2025 y presentaba "claros signos de forzamiento" en el sistema de encendido. En cuanto al vehículo en el que pretendían huir, propiedad de una empresa de otra isla, mostraba una ventanilla fracturada y daños en el sistema de arranque.

En una investigación posterior, realizado por el Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes, se inspeccionaron detalladamente los vehículos implicados y los objetos hallados en su interior, lo que les permitió encontrar un juego de llaves con el que se podía abrir y arrancar no solo los dos vehículos implicados, sino otros dos automóviles vinculados a los detenidos.

La investigación permitió también relacionar estos hechos con un aviso sobre un tercer vehículo, una camioneta de carga, que fue localizada abandonada en una carretera cercana. Este vehículo transportaba un motor en la parte trasera y había sido denunciado por apropiación indebida, ya que había sido sustraído tras ser entregado a un taller para su reparación.

Posteriormente los agentes pudieron averiguar que los detenidos circulaban con la camioneta de carga hasta que se quedaron sin combustible y para continuar su marcha y no abandonar la carga, decidieron robar gasolina de otra furgoneta, momento en el que fueron sorprendidos por la patrulla.

También localizaron un cuarto vehículo estacionado en las inmediaciones, que podía ser abierto con las llaves halladas en poder de los sospechosos.

Finalmente las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde, y tras prestar declaración, ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

Respecto a los vehículos recuperados, una vez realizadas las correspondientes actas de inspección y peritaje, fueron devueltos a sus legítimos propietarios.