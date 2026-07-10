Detienen a un segundo hombre por el atraco de una joyería en el C.C. El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional detiene a un segundo hombre por su presunta implicación en el atraco de una joyería en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un segundo hombre por su presunta implicación en el atraco cometido en la joyería José Luis, ubicada en el Centro Comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este segundo arresto se ha producido en la noche de este jueves, 9 de julio, tras las gestiones de investigación realizadas por los agentes que han permitido localizar y detener a esta persona, según ha informado la Policía Nacional.

El atraco se produjo en la tarde de este martes, 7 de julio, cuando varios hombres encapuchados accedieron a la joyería y, utilizando un extintor y objetos contundentes, fracturaron varias vitrinas para sustraer diversas joyas.

Durante el asalto, las empleadas del establecimiento lograron abandonar la joyería, sin que consten lesiones personales, mientras que los atracadores huyeron seguidamente del lugar en un vehículo que figuraba como sustraído en la zona de Ojos de Garza y que fue localizado poco después por los policías participantes en el dispositivo desplegado tras recibir el aviso.

En el interior de dicho vehículo se encontraron efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos que, aseguran, son de interés para la investigación.

Las gestiones practicadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur han permitido identificar y detener ya a dos de los presuntos implicados como presuntos autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

De todos modos, matiza que la investigación continúa abierta para el total esclarecimiento de los hechos, así como la identificación del resto de implicados.