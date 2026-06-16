Detienen a la trabajadora de un complejo turístico de Mogán (Gran Canaria) por el robo de joyas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a una mujer, trabajadora de un complejo turístico de Mogán (Gran Canaria), como presunta autora del robo de joyas de clientes empleando una llave falsa.

La detención se ha producido después de que un turista, que disfrutaba de sus vacaciones en la isla, denunciara la sustracción de diversas piezas de joyería de oro del interior de su habitación, entre ellas anillos y colgantes, con un valor total de reposición aproximado de 15.000 euros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes, tras tener conocimiento de los hechos, realizaron una primera inspección ocular que les permitió comprobar que no existían signos de forzamiento ni en la puerta de acceso ni en la caja fuerte de la habitación, que se encontraba abierta.

Por ello, las pesquisas se orientaron a la posible utilización de una llave electrónica autorizada para acceder al lugar, realizando los agentes un análisis exhaustivo de los registros informáticos de las cerraduras del establecimiento.

La especialización de los agentes y el estudio de la información obtenida permitió a los agentes detectar que, durante el periodo en el que se produjo el robo, se había utilizado una tarjeta de empleado perteneciente a una antigua trabajadora del complejo, cuya llave electrónica constaba como extraviada desde meses atrás.

Además en el transcurso de las investigaciones se cruzó esta información con los movimientos registrados por el personal en activo, detectándose una coincidencia especialmente relevante, ya que los agentes comprobaron que la ahora detenida había accedido a una habitación contigua a la de la víctima un minuto después de que la denominada "llave fantasma" fuera utilizada para abrir la puerta de la estancia donde se cometió el robo.

Subraya que este dato técnico "resultó determinante" para situar a la sospechosa en el lugar y momento exacto de los hechos. Así ante las evidencias obtenidas, los agentes procedieron a identificar a la sospechosa y al registro de sus pertenencias mientras desarrollaba su jornada laboral en una zona común del complejo turístico.

En el marco de la actuación, indican, la mujer mostró una actitud visiblemente nerviosa e intentó ocultar su monedero personal entre la ropa de trabajo. Sin embargo, en el interior del mismo, los agentes localizaron la llave electrónica utilizada para acceder a la habitación de la víctima, oculta junto a su documentación personal y fuera de los lugares habilitados para el porte de herramientas de trabajo.

Las gestiones practicadas han permitido vincular a la detenida con otros tres incidentes de características similares ocurridos recientemente en el mismo establecimiento, en los que se habían denunciado sustracciones de dinero en efectivo y joyas.

Señalan que esta actuación policial ha evitado que la tarjeta utilizada pudiera ser destruida o transferida a terceras personas, garantizando así la obtención de una "prueba fundamental" para la investigación.

La detenida, a quien le constan numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza y hurtos, ha sido puesta a disposición del correspondiente Juzgado de Instancia de guardia de San Bartolomé de Tirajana junto con las diligencias instruidas.