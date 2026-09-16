Detienen a tres hombres por transportar garrafas de gasolina para suministrar a narcolanchas en Fuerteventura

Garrafas de gasolina incautadas por la Guardia Civil y que presuntamente era combustible para narcolanchas en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido, a finales de agosto, a tres hombres presuntamente implicados en un delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables, ya que fueron interceptados a bordo de una furgoneta en Antigua (Fuerteventura) cuando transportaban 79 garrafas de gasolina de 25 litros cada una, interviniendo un total de 1.975 litros de combustible presuntamente vinculado a la actividad de suministro a narcolanchas, conocida popularmente como 'petaqueo'.

El dispositivo, desarrollado por efectivos del Puesto de Puerto del Rosario, se llevó a cabo en la noche del sábado, 29 de agosto, cuando observaron a varios individuos en una estación de servicio ubicada en un polígono industrial del término municipal de Antigua, repostando una gran cantidad de carburante en recipientes que incumplían las normativas legales de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras interceptar los agentes el vehículo, percibieron un intenso olor a carburante procedente del interior, y al inspeccionar la zona de carga localizaron la partida de garrafas abastecidas de combustible, además de descubrir a dos personas ocultas en la parte posterior del furgón.

Así el balance definitivo arrojó un total de 79 garrafas con 1.975 litros de gasolina, y ante los indicios de que el cargamento tuviera como destino el abastecimiento ilícito de embarcaciones vinculadas al narcotráfico, práctica conocida como 'petaqueo', la Guardia Civil procedió a la detención del conductor y de los dos acompañantes que viajaban ocultos en el compartimento trasero, atribuyéndoles un delito de tráfico y transporte de sustancias inflamables.

Finalmente, tras concluir la instrucción de las correspondientes diligencias, los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de los tres implicados.