Detienen a tres personas por el alunizaje en una estación de servicio en Arrecife (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Arrecife (Lanzarote) han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza, entre ellos el cometido mediante alunizaje en una estación de servicio situada en la autovía que conecta Arrecife con Playa Honda.

Las detenciones se han producido después de que durante la madrugada del 11 de octubre, sobre las 01.00 horas, tres personas encapuchadas utilizaron un vehículo, que previamente habían sustraído, para impactar contra la entrada del establecimiento y acceder a su interior, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

De esta forma, tras destrozar la puerta de acceso y provocar importantes daños materiales, estas personas se apoderaron de varias cajetillas de tabaco y abandonaron rápidamente el lugar en el mismo vehículo.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Nacional que acudió al establecimiento tras recibir el aviso de lo ocurrido y comprobó los daños ocasionados. Asimismo localizaron el vehículo empleado en el alunizaje poco después en la zona de Playa Honda, donde los implicados lo habían abandonado para continuar su huida en otro turismo.

Tras lo ocurrido, los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife iniciaron una investigación que permitió reconstruir lo sucedido e identificar a los presuntos responsables, pudiendo determinar las pesquisas que los vehículos utilizados estaban relacionados con robos cometidos en aparcamientos de empresas de alquiler de turismos del aeropuerto de Lanzarote.

La investigación también ha contado con la colaboración de la Guardia Civil de San Bartolomé y ha permitido recuperar tres vehículos sustraídos, así como 23 cajetillas de tabaco procedentes del establecimiento afectado, que fueron devueltas a su responsable.

Una vez identificados los presuntos autores, los investigadores establecieron las gestiones necesarias para su localización, deteniendo finalmente a los tres implicados por su presunta participación en los hechos investigados los días 27 y 28 de octubre. Al concluir las diligencias policiales, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.