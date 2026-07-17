Detienen a una turista por abandonar un hotel de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) sin abonar su estancia

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una turista extranjera como presunta autora de un delito de estafa después de presuntamente abandonar un establecimiento hotelero de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) sin abonar una estancia, que estaba valorada en 2.483 euros.

La investigación se inició después de que los responsables del hotel denunciaran que una familia, integrada por dos adultos y un menor, había abandonado las instalaciones del hotel tras permanecer 11 noches en régimen de todo incluido sin formalizar el pago de la factura, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En concreto, según la denuncia, la reserva se realizó a través de la página web del establecimiento, facilitando una tarjeta bancaria como garantía, si bien al intentar efectuar el cargo correspondiente una vez finalizada la estancia, el medio de pago no permitió completar la operación.

Ante ello, el personal del hotel intentó contactar en varias ocasiones con la persona que había realizado la reserva para regularizar la situación y, aunque inicialmente manifestó su intención de efectuar el pago alegando problemas para acceder a su tarjeta bancaria al encontrarse ya en el aeropuerto, finalmente cesó toda comunicación sin llegar a realizar el abono pendiente.

Por ello, y tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de localización que permitió identificar a la presunta autora en las dependencias del Puesto Fronterizo del Aeropuerto de Gran Canaria, donde fue detenida antes de abandonar la isla.

Una vez practicada la detención y realizadas las gestiones judiciales oportunas, la arrestada fue trasladada a la Comisaría de Policía Nacional de Maspalomas para la instrucción de las correspondientes diligencias, siendo puesta posteriormente a disposición de la autoridad judicial.