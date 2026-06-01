La DGT establece las restricciones en la circulación y la suspensión de obras por la visita del Papa a Canarias

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, durante la rueda de prensa para presentar las restricciones viales por la visita del Papa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha dado a conocer este lunes las restricciones en la circulación y la suspensión de obras que se producirán en el marco de las medidas especiales de ordenación establecidas para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos durante la visita del Papa a las islas de Tenerife y Gran Canaria los días 11 y 12 de junio, respectivamente.

En este marco indica que estas acciones se adoptan atendiendo al apartado D.1.2. de la Resolución de 14 de enero de 2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT), por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 2026, dada la elevada concentración de vehículos que se producirá durante estos días en las carreteras, según ha informado la Delegación del Gobierno en el archipiélago en nota de prensa.

De todas formas, se matiza que estas medidas podrán ser objeto de levantamiento o modulación, en función del desarrollo de las actuaciones asociadas a la visita prevista y de las condiciones de la circulación, pudiendo establecer nuevos puntos de restricción para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos.

En lo que se refiere a las medidas de ordenación, se prohíbe la circulación, con carácter general, de vehículos o conjuntos de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada (M.M.A.) o masa máxima de conjunto (M.M.C) en tramos de la GC-1, GC-3 y GC-31 en la isla de Gran Canaria desde las 08.00 horas del 11 de junio y hasta las 09.00 horas del 12 de junio.

Por su parte, en la isla de Tenerife se verán afectadas por esta prohibición tramos de la TF-1, TF-2, TF-4 y TF-5 desde las 06.00 horas del 12 de junio hasta las 18.00 horas de ese mismo día.

Si bien quedan exentos de esta prohibición, los vehículos y conjunto de vehículos de cualquier masa máxima autorizada como vehículos de emergencias, de auxilio en vías públicas.

Además de vehículos especiales y que precisan autorización complementaria de circulación al superar, por sus características técnicas o por razón de la carga indivisible transportada, los valores de las masas o dimensiones máximas permitidas que, en función de su urgente utilización en labores de prevención y extinción de incendios, protección del medio ambiente, mantenimiento de las condiciones de vialidad de las carreteras y salvamento de vidas humanas, tengan que ineludiblemente circular en el horario restringido citado.

En estos casos, en el momento de inicio del desplazamiento se comunicará al Centro de Gestión de Tráfico de la zona afectada el número de autorización complementaria o, en su defecto la matrícula del vehículo, así como el servicio urgente a realizar e itinerario que seguirán desde su origen hasta el lugar de destino.

Por otro lado, se prohíbe la circulación a los vehículos que deban llevar los paneles naranja de señalización de peligro reglamentarios conforme el Acuerdo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) en tramos de las vías ya citadas y durante el periodo establecido.

En este caso podrán ser eximidas de esta prohibición mediante autorización especial materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio, incluidas los combustibles destinados a centros de consumo propio para el aprovisionamiento de vehículos de transporte por carretera.

Así como de combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de aeronaves de lucha contra incendios para abastecer buques y aeronaves; gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, y gases transportados a particulares para asistencia sanitaria domiciliaria, así como su suministro a almacenes cuando se acredite que se transportan a estos destinos.

SUSPENSIÓN DE OBRAS EN CARRETERA

Por otra parte, debido al desplazamientos masivos de vehículos previstos para los días 11 y 12 de junio de 2026 se solicitará a los organismos titulares de carreteras la suspensión de obras que afecten a la plataforma de circulación y zona de influencia en la isla de Gran Canaria y Tenerife.

Señalan que para garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos, se desarrollarán otras medidas de regulación y ordenación de la circulación en la isla de Gran Canaria el 11 de junio, tales como corte dinámico a la circulación en sentido ascendente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 15 a p.k. 56 entre las 10.30 horas y 11.45 horas.

Así como el corte a la circulación en ramales de salida de GC-1 hacia GC-500 en los sentidos creciente y decreciente (sentido sur y sentido norte) entre las 09.30 horas y 14.00 horas; y corte dinámico a la circulación en sentido descendente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 56 a p.k. 0 en horario entre 12.15 horas y 13.15 horas.

También se prevé corte a la circulación en la GC-31 (Túnel de San José) sentido norte y desvío de circulación sentido sur en horario entre 12.45 horas y 13.15 horas.

Asimismo habrá corte dinámico a la circulación en sentido creciente (sentido norte) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 6 a p.k. 9 en horario entre 17.30 horas y 18.30 horas; así como a la circulación en sentido decreciente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-3 desde p.k. 9 a p.k. 6 en horario entre 19.30 horas y 21.00 horas; y corte a la circulación en carril deceleración p.k. 9 de la vía GC-3 desde las 13.00 horas hasta 21.00 horas.

En la isla de Gran Canaria para el 12 de junio se prevé corte dinámico a la circulación en sentido ascendente (sentido sur) y cierre de incorporaciones de la vía GC-1 desde p.k. 0 a p.k. 15 en horario entre 07.30 horas y 08.30 horas; y corte a la circulación GC-31 (Túnel de San José) sentido sur y desvío de circulación sentido norte en horario entre 07.30 horas y 08.00 horas.

Finalmente en la isla de Tenerife, el 12 de junio, está previsto que se produzca corte dinámico a la circulación en el Camino asfaltado El Matadero en ambos sentidos de circulación entre las 08.45 y las 10.00 horas; y corte dinámico a la circulación en ambos sentidos de circulación y cierre de incorporaciones a la vía TF-24 desde p.k. 1,3 a p.k. 0 entre las 08.45 horas y las 10.00 horas.