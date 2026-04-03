Diferentes barrios de Las Palmas de Gran Canaria acogen este Viernes Santo eventos religiosos

Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de la celebración de la Semana Santa en la ciudad, que este Viernes Santo tendrá en diferentes puntos de la ciudad actos religiosos.

Por ello, la Policía Local regulará el tráfico con cortes puntuales de vías y restricciones de estacionamiento en función de los recorridos procesionales, mientras que el Servicio Municipal de Limpieza reforzará los trabajos en las zonas con mayor afluencia de público y en el conjunto de barrios donde se celebran actos, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

De esta forma, este Viernes Santo, 3 de abril, se celebrará el Vía Crucis de Tenoya a las 08.00 horas (Practicante Antonio Henríquez, Molino, Pasaje Jazmín, Trasera San Isidro, Acequia, Salvia I, Molino, Practicante Antonio Henríquez).

También se celebrará la Procesión de las Mantillas, en Vegueta, a partir de las 11.00 (Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, Reyes Católicos, Dr. Chil, Plaza del Espíritu Santo, Castillo, Plaza de Santa Ana y Obispo Codina). Y en Lomo Blanco el Vía Crucis de las 18.15 horas (Antonio Pildain y Zapiain, Lindero, San José Artesano, Profesor Sventenius, Norte, Ana María Margenat, Antonio Pildain).

En Tenoya se procesionará a la virgen de los Dolores y Santa Cruz a partir de las 18.30 horas, hora en la que en la zona Triana-Vegueta se desarrollará la Procesión Magna.

Por su parte, en el Cono Sur se celebrará la Interparroquial Casablanca-Hoya de la Plata a partir de las 19.00 horas (recorrido: Plaza de los Remedios, Juan Sebastián Bach, Antón Dvorak, Debussy, Pedro Hidalgo, Paseo Blas Cabrera Felipe hasta San Francisco Javier); mientras que en el Puerto será el Santo Encuentro a partir de las 19.horas (Juan Manuel Durán, Presidente Alvear, General Vives, Isla de Cuba, Presidente Alvear).

En el barrio de La Isleta procesionará el Viernes Santo Nuestra Señora de la Luz, a las 19.30 horas (Pérez Muñoz, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz); y en San Lorenzo el Santo Entierro a las 20.30 horas (Antonio Martel Rodríguez, Marqués de Muni, Licenciado Pedro Mederos, Carretera General, La Paz, El Calvario, La Paz, Carretera General, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo).

Asimismo en Tamaraceite también procesionará el Santo Entierro a las 20.30 horas (Carretera General de Tamaraceite dirección Arucas, giro en la oficina CaixaBank y regreso al templo); y en Ciudad Alta el Cristo Yacente a partir de las 21.00 horas (Pintor Juan Ismael, Teobaldo Power, Henry Dunant, Licenciado Ramírez y Doreste, Benítez Inglot, Fray Cristóbal Caballero, Pintor Juan Ismael).

Por su parte, en San Lorenzo se desarrollará el Retiro de la Virgen a las 21.30 horas (Plaza de San Lorenzo, 13 de Septiembre, Marqués del Muni, Licenciado Pedro Mederos, San Sebastián, 13 de Septiembre, Plaza de San Lorenzo); y en El Polvorín procesionará San Antonio de Padua a las 22.00 horas (San Antonio de Padua, Obispo Marquina, León XIII, Avenida del Polvorín, regreso por San Juan de Dios, Demetria, Conde del Albrit, plaza Rafaela Manrique, Rosario Manrique).

En Triana, a partir de las 22.30 horas, se desarrolla la procesión del silencio con la Soledad (Doctor Domingo Déniz, Alameda de Colón, Plaza Cairasco, General Bravo, Travieso, Cano, Torres, General Bravo, Plaza Cairasco, Alameda de Colón, Doctor Domingo Déniz).

SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURRECCIÓN

La Semana Santa llegará a su fin en Las Palmas de Gran Canaria con el Traslado de trono el Sábado Santo, 4 de abril, en Vegueta a las 19.30 horas (Plaza de Santo Domingo, Luis Millares, Dr. Chil, Reloj, Catedral).

Asimismo el Domingo de Resurrección, 5 de Abril, en Vegueta procesionará el Resucitado a las 11.30 horas (Catedral, Obispo Codina, Espíritu Santo, San Agustín, Procurador Luis Mesa Suárez, Plaza de San Agustín, Dr. Chil, García Tello, Plaza de Santo Domingo) y en La Isleta el Cristo Resucitado a partir de las 12.00 horas (Rosarito, López Socas, Juan Rejón, Ferreras, Faro, La Naval y Pérez Muñoz).