La Diputación del Común abre queja de oficio ante la situación de las comunidades regantes de La Palma tras el volcán

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación del Común ha abierto una queja de oficio para analizar la situación y estudiar las posibilidades que mejoren las condiciones actuales de las comunidades de regantes de La Palma tras la erupción del volcán de Tajogaite.

Las diferentes comunidades de aguas y regantes afectadas por las coladas, representadas por la abogada Teresa Rodríguez y David Yánez, de la gestora Riveyan, han mantenido este miércoles un encuentro con la Diputada del Común, Lola Padrón, y los adjuntos Antonio Alarcó y Ana de León, según informa la institución en una nota.

En la reunión han solicitado la intervención de la institución para que estudie y defienda los derechos de los comuneros. "El esfuerzo y la inversión privada de los regantes yace bajo la colada sin que ninguna administración haya respondido, ni en el plano económico ni en el legislativo. Se encuentran en un auténtico limbo jurídico", ha señalado el representante de la gestora.

Desde la Diputación del Común, Padrón ha anunciado que, tras escuchar las reivindicaciones de los afectados y constatar que se había cerrado una queja previa por falta de documentación, la institución ha decidido abrir una queja de oficio. De este modo, ha defendido que la isla cuenta con una estructura del agua "singular" que debe ser tenida en cuenta por la Consejería de Agricultura, la de Presidencia y el resto de consejerías competentes.