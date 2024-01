El director Armando Ravelo deja el cine tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres en redes sociales

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de cine y escritor canario Armando Ravelo ha anunciado este lunes que deja su carrera tras una serie de denuncias de acoso sexual que han publicado en los últimos días varias mujeres en las redes sociales.

"Me retiro del cine y de la vida pública, de la vida como la conocía hasta hace poco, eso lo tengo asumido y lo tengo claro", ha señalado en declaraciones a 'Radio Nacional de España' y recogidas por Europa Press.

Ha dicho que asume los actos "deleznables" y "vomitivos" de los que se le acusa, de los que se "avergüenza profundamente", y lamentado que ha "metido la pata" y que su obra a partir de ahora se ve "manchada". "Mi capacidad como creador ha estado por debajo de mi capacidad humana", ha agregado.

Asimismo ha apuntado que no se reconoce cuando lee los mensajes publicados por una de las presuntas víctimas, la actriz canaria Koset Quintana, quien ha publicado una serie de conversaciones en las que Ravelo le incita a ver porno, practicar relaciones sexuales y consumir drogas cuando era menor de edad --él contaba con más de 30 años y ella con 14--.

Más actrices y otras mujeres se han solidarizado con Quintana y han expuesto también algunos ejemplos de su relación con Ravelo.

"Cuando leo eso no me reconozco, sé que soy yo y tengo que asumir las consecuencias. Esto no es para quitarme responsabilidad, todo lo contrario, estoy asumiendo la responsabilidad y públicamente y me parece que es justo y necesario que estas cosas salgan", ha señalado.