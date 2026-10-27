El director de Lopesan cree "fundamental" que las administraciones canarias tenga "voz" en la gestión de los aeropuertos

El director de Lopesan, Jose Alba, junto al consejero canario de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en el Foro de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', celebrado en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha considerado "fundamental" que las administraciones públicas canarias como el Gobierno regional, tengan "voz" en la gestión de los aeropuertos.

Alba, que ha participado en el encuentro informativo de Europa Press 'Canarias hacia el futuro', celebrado este martes en Las Palmas de Gran Canaria, así lo ha indicado al ser cuestionado por el modelo aeroportuario, sobre el que no ha querido entrar pero sí expuso que al ser una "infraestructura esencial" y siendo un elemento con "un peso público muy relevante", la "voz del Gobierno, de las administraciones públicas canarias es fundamental".

En cuanto a la forma, matizó que "no" sabe "si es una congestión, si es un consejo" pero sí que, puntualizó, tiene que "tener voz, voto y capacidad de decisión, eso es indiscutible" porque, dijo, "no se puede dejar en manos de una empresa privada, ni siquiera público-privada, las decisiones que afectan a un territorio insular tan sensible" como Canarias.

Al respecto, ha defendido esta postura en que "igual no conocen ni interpretan" la realidad de la forma en la que desde Canarias se puede hacer, y se podrían adoptar decisiones que pueden afectar "de manera catastrófica", de ahí que ha apostado por la interacción, "ya sean empresas de reconocido prestigio canarias o, por supuesto, las instituciones en la toma de decisiones de la puerta de entrada".