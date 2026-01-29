Domínguez dice que el plante del PSOE al 'Decreto Canarias' demuestra su abandono al archipiélago

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha ironizado este jueves con que el PSOE haya encontrado "la coherencia entre lo que dice y lo que hace" que es "abandonar a Canarias", una vez ha decidido desmarcarse de las negociaciones para aprobar el 'Decreto Canarias'.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que el plante a la reunión con los grupos parlamentarios "ha sido una inmensa alegría" porque desde el PP sabían que la 'agenda canaria' "no se iba a cumplir" pese a haber sido firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Domínguez ha dicho que "lo único" que pretende el Gobierno regional es "aunar todo" en un decreto ley que sea convalidado en el Congreso, reconociendo que en una negociación siempre se va "a máximos" al comienzo.

"Lo que yo no entiendo es cómo los súbditos de Pedro Sánchez han tirado la toalla a las primeras de cambio sin que ni siquiera haya habido una sola negociación", ha agregado.

Además, ha pronosticado que si ante la crisis migratoria fuera el PSOE el que estuviera en la oposición se hubiese "abandonado" a Canarias, y frente a ello, ha señalado que el PP fue a todas las reuniones convocadas desde el Ejecutivo regional para "defender" a las islas.

Ha destacado que "no fue sencillo" pues el PP canario estuvo "al borde" de recibir "insultos" y le "acusaba de no estar al lado de los canarios".

No obstante, ha destacado que el PP canario "defendió" al archipiélago "se escuchase lo que se escuchase en cualquier rincón de España" y ahora hay un PSOE que "lleva diciendo que va a defender la agenda canaria por encima de todo" y cuando se plasma en un documento para comprometer al Gobierno central, "se levantan de la mesa y no quieren negociar".