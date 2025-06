Domínguez (PP) critica al "peor Gobierno de España de la historia" por olvidar a Canarias con el drama migratorio

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha criticado al que considera el "peor Gobierno de España de la historia" por, entre otros asuntos, olvidar a las islas Canarias con el drama migratorio.

Así lo ha dicho durante un acto de partido en Las Palmas de Gran Canaria que contó con la participación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien agradeció que haya "cruzado el charco" tantas veces para defender a Canarias y viajar al archipiélago frente a "otros" que sólo lo hacen cuando se acercan unas elecciones.

Por ello, Domínguez dijo al presidente de los populares que puede contar con Canarias porque ha sido el "pegamento" necesario para unir al PP con un proyecto "ilusionante". "Canarias y España te necesitan", aseveró.

"No aguantamos más --afirmó--. El sanchismo se ha convertido en un régimen corrupto. Hoy no voy a repasar lo que ya todos sabemos... el hermanísimo que no sabía dónde trabajaba, Begoña y sus negocios oscuros, Ábalos y Koldo, Leire y las cloacas socialistas o los cafés de Matos".

No obstante, el canario hizo especial hincapié en que el archipiélago está sufriendo al peor Gobierno "de toda la historia", incidiendo en que el PSOE "nos ha olvidado" y "dejado solos" con "la mayor crisis humanitaria que jamás hemos vivido". "Esa es la realidad", lamentó.

El popular también se refirió a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Gobierno a atender a los más de 1.000 menores malienses llegados a Canarias de manera irregular y que son solicitantes de asilo.

"Son más de 1.000 niños que hemos atendido desde el Gobierno de Canarias. Les hemos tutelado y cuidado como si fuésemos sus padres o sus madres. Y el Gobierno mirando para otro lado, o mejor dicho, intentando culpar a las comunidades autónomas del PP", aseguró.

CARLOS ESTER: "ESTAMOS HARTOS DE LO QUE OCURRE EN ESPAÑA"

Por su parte, el presidente insular del PP de Gran Canaria, Carlos Ester, ha dicho que España necesita que Alberto Núñez Feijóo sea presidente porque "ya estamos hartos". "Estamos hartos de lo que está ocurriendo en España --continuó-- y de lo que hace Pedro Sánchez".

"Estamos hartos de lo que están haciendo, de cómo manipulan las instituciones, de cómo atacan directamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a los jueces con las cloacas y con los fontaneros", aseveró.

Ester comentó que en Canarias hay dos "herederos del sanchismo"; Carolina Darias y Ángel Víctor Torres. De la primera dijo que tiene Las Palmas de Gran Canaria "patas arriba, sin limpieza, sin seguridad y sin política social... desde luego, es una vergüenza".

En cuanto a Torres, el popular lamentó que el que fuera presidente de Canarias, hoy ministro, "nos deja tirados con la inmigración y con el turismo". "Son pequeños clones de Pedro Sánchez y del sanchismo", concluyó.

JIMENA DELGADO: FEIJÓO "ES UN BALÓN DE OXÍGENO" PARA ESPAÑA

Finalmente, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha visto a Feijóo como un "balón de oxígeno" y el "salvavidas" que necesita España en estos momentos.

"Conocemos perfectamente el peligro que es Pedro Sánchez. No tiene límites, es capaz de cualquier cosa no por proteger a España sino por salvarse a sí mismo, y eso nos asusta ¿Qué más tenemos que descubrir? Sabemos que el Sanchismo lo pudre todo", aseveró.

Sobre Las Palmas de Gran Canaria, Delgado afirmó que la capital lleva diez años "secuestrada" por los gobiernos socialistas. "Diez años de abandono --observó--, de caos, con una ciudad que está cada vez más sucia, más insegura y donde todos los servicios públicos básicos están colapsados".

Además, la popular también se refirió a la corrupción en la ciudad y recordó que en estos momentos hay dos sociedades públicas municipales investigadas por los jueces y la fiscalía anticorrupción.