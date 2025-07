Domínguez (PP) duda de que el uso de 'Canarias 50' para solicitantes de asilo sea temporal: "Yo no me fío"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha mostrado este jueves sus dudas con que la adaptación del acuartelamiento 'Canarias 50', en Gran Canaria, para albergar a 250 menores migrantes solicitantes de asilo, sea de tránsito hasta que se resuelven los expedientes.

"Yo no me fío", ha comentado a los periodistas, subrayando que lo que defiende el Ejecutivo es que los menores sean trasladados a otros "rincones" del país donde el Estado tiene "propiedades" para garantizar su acogida.

Domínguez ha insistido en que el último ofrecimiento --250 plazas de tránsito en Gran Canaria y 400 en Pozuelo-- "es un parche" pues Canarias tiene más de 1.200 solicitantes de asilo y no se pueden quedar en una comunidad autónoma donde hay "hacinamiento".

"Ya han tenido tiempo, suficiente tiempo, llevamos más de año y medio advirtiendo de que en Canarias hay niños con derecho a asilo político, y nos decían que no los iban a tutelar, y nos decían que no los iban a acoger, y nos decían que no los iban a atender, y por eso recurrimos a la justicia, y ha sido el Supremo quien en dos sentencias ha obligado al Gobierno de España a atenderles", ha destacado.

Ha apuntado que Canarias tiene "razón" y los menores deben ser derivados, por lo que ha instado al Gobierno a dejarse de "excusas" y "cumplir la ley".

"Canarias no puede más", ha señalado, ironizando con que el Gobierno quiere "aplaudir una decisión que se le ha obligado a hacer" desde el Tribunal Supremo.