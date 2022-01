Domínguez (PP): "No tengo alergias a la hora de pactar con el PSOE si es necesario"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha admitido que no tiene "alergias" a la hora de pactar con el PSOE si fuera necesario para formar Gobierno en Canarias tras las próximas elecciones, siempre y cuando haya una confluencia de programas. "No vale la pena entrar a gobernar por gobernar. Aquí no vale todo, no vale cualquier cosa. Hay que tenerlo claro y para llegar a acuerdos hay que hablar de programas".

En una entrevista a Radio Marca Tenerife, recogida por Europa Press, Manuel Domínguez destacó que ya se hable del Partido Popular "como posible miembro del futuro Gobierno de Canarias", pues "estamos avocados a acuerdos futuros con cualquier formación", salvo con Podemos, "un partido nacido para crear problemas y no para resolverlos". En cualquier caso, advirtió que a lo mejor "son los otros partidos los que tienen que pactar con el Partido Popular y no el PP con ellos".

Manuel Domínguez dijo que no descarta "para nada" que haya un acuerdo entre Coalición Canaria y el PSOE para las próximas elecciones, y reconoció que quizás es una de las opciones que hoy se están barajando "con mayor firmeza". Es más, no ocultó que en esta legislatura ya ha habido "algún amago" al respecto.

El nuevo líder de los populares canarios ha querido dejar claro que el objetivo del PP es ser un "elemento fundamental" para el próximo Gobierno e, incluso, gobernar en las Islas. Domínguez asevera que se siente capacitado para gobernar y asegura que aceptaría ser presidente con once diputados siempre y cuando la situación fuera la idónea. "Pero lo aceptaría sin lugar a dudas", afirmó.

En cualquier caso, considera un error que en el Gobierno existan confluencias entre áreas entre distintos partidos, y pone como ejemplo el caso de Visocan (en manos de ASG) y el Instituto Canario de la Vivienda (dirigido por el PSOE), "muy enfrentados" porque estamos ante "dos partidos distintos que gobiernan una misma área".

Desde su punto de vista, cree que a Visocan se le han puesto unas "esposas" para que "no lleve a cabo todas las acciones que podría desarrollar porque no es del partido del propio consejero. Visocan es mucho más ágil que lo que está siendo en la actualidad, pero no se deja que lo sea, no porque no puede, sino porque no se quiere que lo sea por aquello del protagonismo".

En cuanto a los candidatos a los comicios de 2023, Manuel Domínguez avanzó que en la próxima reunión que mantenga con los presidentes insulares del partido, la primera tarea será definir los nombres de los candidatos a los cabildos, a las capitales insulares, así como a las ciudades de Telde y La Laguna.

Por otro lado, anunció que ayer firmó su carta de renuncia a la presidencia insular, que asumirá Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide. Y respecto a si continuará como alcalde de Los Realejos, dijo que éste será uno de los asuntos que tratará el próximo viernes con Pablo Casado, así como si será el candidato del PP en las próximas elecciones a la Presidencia del Gobierno de Canarias.