Domínguez rechaza la condonación de deuda a las CCAA: "Es el timo de la estampita"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha rechazado este martes de plano la condonación de deuda que promueve el Gobierno central para las comunidades autónomas y que en el caso del archipiélago superaría los 3.200 millones.

"Es el timo de la estampita", ha comentado en la sesión de control del Pleno del Parlamento a pregunta del Grupo Popular, en la que ha comparado el modelo elegido por el Gobierno como el de los trileros que en plena calle juegan con tres vasos a acertar donde está la pelota.

Para el vicepresidente, el "único objetivo" de la quita es beneficiar a Cataluña "para que pueda salir a los mercados y emitir deuda" y al mismo tiempo "beneficiar" al Gobierno central para "mantenerse un poco más en la Moncloa". "Para Canarias es malo", ha agregado.

Ha explicado que al pasar la deuda de una comunidad autónoma al conjunto del Estado "hay ciudadanos de primera y de segunda" porque a los catalanes se les condona "una deuda de 2.095 euros y a los canarios 1.440".

"¿Por qué?, ¿por qué a unos una cuantía y por qué a otros otra?, ¿por qué no somos iguales?, ¿por qué no estamos en la misma posición?", se ha preguntado, al tiempo que ha indicado que también se castiga a las islas con el superavit de 500 millones, de tal forma que la cifra final no ascendería ni a los 3.000 millones.

La portavoz del PP, Luz Reverón, ha indicado que la condonación "no es una medida económica" sino un "acuerdo político para mantener a Sánchez en el sillón de La Moncloa a costa de hipotecar el futuro". "Entre todos vamos a pagar la fiesta de Cataluña", ha agregado.

En esa línea ha comentado que el modelo elegido "es un castigo para Canarias" aparte de que la deuda no va a "desaparecer" sino que "pasa a manos del Estado" por lo que se ha preguntado "cuál es el beneficio".

Reverón ha dicho que "ya está bien" de que el PSOE "mienta a los canarios" pues la ley recoge que el dinero que no abonaría la comunidad autónoma para el pago de intereses "no se puede destinar a gasto social".

Por ello ha pedido al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que "deje de mirar a La Moncloa y mire un poquito solo a Canarias" porque "lo que hace la condonación es endeudar más a Canarias".

"Ni un sillón, ni un pacto, ni un partido político vale más que la igualdad y que el orgullo que tenemos por ser canarios", ha señalado.