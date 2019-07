Domínguez tilda a Enrique Arriaga (Cs) de "sinvergüenza político" al engañarle con la moción de censura en el Cabildo

Publicado 12/07/2019 17:16:07 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Tenerife, Manuel Domínguez, ha afirmado este viernes que el consejero insular de Ciudadanos (Cs), Enrique Arriaga, es un "sinvergüenza político" al quebrar un acuerdo alcanzado con CC y PP y sumarse a una moción de censura junto al PSOE y Podemos.

En declaraciones a los periodistas, ha confesado sentirse "profundamente engañado" desde el punto de vista humano pues Arriaga participó en negociaciones con PP y CC e incluso "se reservó" las áreas de carreteras y Titsa para sumarse al Gobierno insular una vez quedara resuelta la causa judicial del consejero Lope Afonso.

Por ello, ha señalado que los populares no accedieron a entrar en el pacto insular hasta que tuvieron cerrado "un acuerdo a tres".

De hecho, ha comentado que le dijo que no iba a presentar una moción de censura porque no quería "ir en contra" de su partido pues su objetivo es "tomar las riendas" de Cs a nivel insular, hasta el punto de que le pidió a Domínguez que organizara una rueda de prensa junto a los secretarios generales, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas.

"Le dije, yo me encargo si eso te ayuda a tu situación interna", ha comentado.

Domínguez ha señalado que el PP dio el "paso adelante" de firmar un pacto con CC porque contaba con el apoyo de Cs pensando que negociaba con personas "sensatas y honestas", pero ha habido "falta de palabra", recordando que en la época de su padre "se vendían terrenos dándose la mano".

"He cometido el error de que no haya luz y taquígrafos y no hubiese un notario", ha señalado.