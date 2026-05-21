Domínguez tilda de "migaja" la oferta del Estado para cogestionar aeropuertos: "No nos ha quedado otra que aceptar"

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, ha señalado este jueves que a Canarias "no le ha quedado otra" que aceptar "la migaja" que supone la última oferta del Estado para cogestionar los aeropuertos y que supondría seguir el modelo vasco.

"No nos ha quedado otra que aceptar, vamos a definir esa migaja, porque no hemos llegado al máximo. Yo espero que sigamos escalando en la negociación y podamos conseguir entonces lo que deseábamos, lo que necesitamos desde un primer momento", ha advertido Domínguez en declaraciones a los medios durante una visita a 'Gastrocanarias'.

Domínguez ha lamentado este jueves que Canarias está "en otra situación más" en la que el Gobierno de España la deja "un poco de lado", sin tratarla como "le corresponde": "Canarias tiene que tener una participación activa y directa en los aeropuertos".

Ha justificado que el archipiélago no es "una comunidad autónoma cualquiera", ni siquiera es "como Madrid o Barcelona", sino que es un territorio que "depende sustancialmente del turismo, su principal fuente de ingreso, y que llega principalmente por los aeropuertos".

"Debemos de tener opinión directa, debemos de ser parte de la decisión, porque conocemos perfectamente lo que se necesita en nuestra tierra", ha advertido el vicepresidente regional.