Dos afectados de carácter moderado al producirse un incendio en una vivienda de La Oliva (Fuerteventura)

Gestor de la sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

Un hombre y una mujer han resultado afectados de carácter moderado al producirse un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Isaac Peral, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido sobre las 13.33 horas y hasta el lugar se trasladaron Bomberos de La Oliva, cuyos efectivos extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble.

Asimismo se trasladó hasta el lugar personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre y la mujer presentaban intoxicación de carácter moderado por inhalación de humo, salvo complicaciones, por lo que fueron trasladados al Centro de Salud de Corralejo.

En el lugar también se personaron agentes de la Policía Local, que aseguraron la zona y colaboraron con el resto de recursos de emergencias en el dispositivo desplegado.