Dos heridas, una de ellas de carácter moderado, en un accidente de tráfico en Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 48 y 40 años respectivamente, han resultado heridas de diversa consideración, una de ellas de carácter moderado, en un accidente de tráfico en la Avenida de La Constitución de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a primera hora de la tarde de este miércoles y hasta el lugar se trasladaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife que aseguraron uno de los vehículos, que había colisionado con un árbol tras una salida de vía, y liberaron a una mujer del interior del habitáculo.

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la mujer de 48 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Asimismo asistió a una mujer de 40 años con una crisis de ansiedad, por lo que fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Los Gladiolos.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, cuyos agentes regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.