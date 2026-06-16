Dos heridos de diversa consideración en un accidente de tráfico a su paso por Puerto del Rosario (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 16 (EUROPA PRESS)

Una mujer y un hombre han resultado heridos de diversa consideración tras colisionar dos turismos en la FV-3, a su paso por Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la mujer presentaba traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones.

Asimismo el personal del SUC asistió a un hombre con lesiones de carácter leve. Ambos heridos fueron trasladados en ambulancias al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar del incidente también se personaron bomberos de Puerto del Rosario, que aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a un ocupante de cada uno de los habitáculos.

Asimismo efectivos del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura limpiaron la zona del accidente y agentes de la Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente.