Dos hombres heridos de diversa consideración tras una reyerta en Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos de diversa consideración en una reyerta ocurrida en la noche de este jueves en Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la Avenida Adeje del citado municipio a las 22.16 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que un hombre, de 30 años, presentaba una herida punzante de pronóstico grave, por lo que fue trasladado por una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.

Asimismo atendió a un hombre, de 44 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba diversas heridas de carácter leve, por lo que fue trasladado por una ambulancia al centro de salud de Adeje.

En el lugar del incidente también se personaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, así como de la Policía Local, que colaboraron con el dispositivo, mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas.