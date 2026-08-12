Dos hombres heridos tras volcar el vehículo en el que viajaban en Yaiza (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 12 (EUROPA PRESS)

Dos hombres, de 50 y 21 años, han resultado heridos este miércoles tras el vuelco de un vehículo en la Avenida A Femés, en Yaiza, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 15:21 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos de la isla comprobaron que los ocupantes habían podido salir por sus medios. Por su parte, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a los afectados, que presentaron heridas de diversa consideración, siendo finalmente trasladados al Consultorio Local de Playa Blanca.