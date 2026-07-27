Dos investigados por tráfico de drogas en un local de ocio de Corralejo (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha investigado a dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas en un local de ocio de Corralejo, en la isla de Fuerteventura, aprovechando la realización de un evento festivo en el mismo.

La investigación se ha producido después de que la Guardia Civil de Corralejo realizara una inspección en un local público de un Centro de Ocio de la localidad coincidiendo con las Fiestas Locales de la Virgen del Carmen, y tras tener conocimiento de la posibilidad de que una persona, ya identificada en otro caso y con antecedentes policiales, podría estar dedicándose a la venta de cocaína dentro de ese lugar, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

Durante el dispositivo, los agentes actuantes observaron y localizaron a dos personas realizando un intercambio de características compatibles con una transacción de sustancias estupefacientes, lo que precipitó la intervención policial.

En la inspección los agentes solicitaron el cese temporal de la música y el encendido de la iluminación del establecimiento para facilitar las labores de identificación y control, momento en el que observaron como el sospechoso arrojaba al suelo un pequeño recipiente de plástico, que tras su posterior inspección se localizaron ocho dosis de cocaína preparadas para su presunta venta, con un peso total de 5,61 gramos.

El investigado portaba, además, dinero en efectivo fraccionado y dos teléfonos móviles. Así, la presentación de la droga en dosis individuales, junto con el resto de indicios obtenidos durante la actuación, evidenciaba su presunto destino a la distribución y venta a terceros, por lo que los agentes procedieron a la investigación de estas dos personas por un presunto delito de tráfico de drogas.