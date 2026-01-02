Dos personas detenidas tras robar unos 7.000 euros en efectivo de un restaurante ubicado en Arona (Tenerife)

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante del municipio de Arona, en el que se sustrajeron aproximadamente 7.000 euros en efectivo.

La investigación se inició tras tener conocimiento de los hechos y, realizadas las primeras gestiones, los agentes lograron identificar a tres personas implicadas en el robo, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

En concreto, se estableció un dispositivo para su localización y detención, que permitió arrestar a dos de los sospechosos. El tercer implicado se encontraba hospitalizado debido a una caída en altura durante la comisión de otro robo.

A los dos detenidos, además del delito de robo con fuerza por el que fueron arrestados, se les imputó su presunta participación en otros hechos delictivos. En concreto, a uno de ellos se le atribuye un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial así como siete delitos leves de hurto.

En cambio, a los otros dos implicados se les imputan cuatro delitos leves de hurto, cometidos en distintos establecimientos comerciales de Los Cristianos.

Tras su detención, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.