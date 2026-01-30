La economía canaria se estabiliza y bajará su crecimiento hasta el 2% en 2026, según CEOE-Tenerife

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, y el economista José Miguel González, en la presentación del informe de coyuntura correspondiente al cuarto trimestre de 2025 - CEOE-TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía canaria se estabilizará este año y pasará de un crecimiento estimado del 3,2% en 2025 a un 2% debido a la desaceleración del turismo y el cierto estancamiento de la construcción, según recoge el informe de coyuntura económica elaborado por Corporación 5 para CEOE-Tenerife.

El economista José Miguel González ha reclamado "medidas estratégicas" para impulsar su desarrollo, especialmente en el mercado de la vivienda, ya que la construcción aún es "tímida" pues se ha pasado de las 10.000 al año de 2008 a unas 1.000 ahora.

Según González, en el archipiélago no hay ahora una "burbuja inmobiliaria" sino un "problema de oferta" hasta el punto de que incrementar los salarios tampoco permite que los ciudadanos accedan a un inmueble en propiedad.

En cuanto al turismo, ha insistido en los signos de "cierto agotamiento", que ya han comenzado con las pernoctaciones y previsiblemente se traducirán en menos turistas este año, si bien el gasto no se ve afectado porque los precios se mantienen.

Ha puesto el foco también en el "problema" del absentismo laboral sin entrar en las "causas", aparte de que es "diferente "a lo que sucede en el resto de España, y en la baja productividad y el "desempleo estructural", que se sitúa en 150.000 personas.

El informe recoge también que la tasa de paro va a aumentar en 2026 porque la economía canaria "no va a tener tanta potencia para crear empleo" salvo que disminuya la población activa, algo que no va a ocurrir con el proceso de regularización de migrantes, que puede generar una "distorsión" en los datos.

"No es bueno ni malo", ha indicado, dejando claro que será "el mercado" quien decida, según el perfil de es amano de obra, si se incorporan o no al tejido productivo.