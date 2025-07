Una edil del PP de Guía de Isora abandona el gobierno municipal por acoso laboral y el PP de Tenerife dice no constarle

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Guía de Isora Acerina González ha comunicado su decisión de abandonar el gobierno municipal, en el que el PP gobierna con CC, por presuntamente estar sometida a una situación de acoso laboral, según informaba el periódico regional Diario de Avisos y recoge Europa Press, si bien desde el Partido Popular de Tenerife aseguran que no les consta el planteamiento de esas quejan ni ante el ayuntamiento ni en los órganos competentes del partido.

La edil, que aseguró haber recibido un "hostigamiento laboral constante" por parte presuntamente del portavoz del PP en el municipio, Carlos Álvarez, ha informado de su decisión de integrarse en el grupo mixto como concejala no adscrita, afirmando que no es un paso táctico. Asimismo indicó que había buscado respaldo legal y apoyo profesional pero no especificó haber presentando una denuncia oficial.

Ante esta situación, el PP de Tenerife ha expuesto, en un comunicado, que "no ampara, ha amparado ni amparará ningún acto de hostigamiento laboral, ni faltas de respeto o consideración", al mismo tiempo que ha condenado "cualquier posible denuncia falsa realizada con el interés de dañar" la reputación de personas, instituciones o formaciones políticas.

En este sentido, consideró que cualquier persona que se considere afectada por comportamientos de esta naturaleza "debe, en primer lugar, ponerlos en conocimiento formal en su puesto de trabajo y, además, en los órganos del partido", y a este respecto incidió en que "no le consta que esas quejas se hayan planteado previamente ni en el Ayuntamiento de Guía de Isora ni ante los órganos competentes en el PP".

Por otro lado, desde el PP de Tenerife se apuntó que cualquier responsable de un equipo de gobierno "tiene entre sus obligaciones establecer aquellas reestructuraciones de competencias que considere necesarias para mejorar" los resultados de la gestión y la atención a la ciudadanía; mientras que las personas que integran los equipos de gobierno "deben poner siempre el interés general por encima del particular".

Al respcto, desde el PP de Tenerife se considera que las modificaciones de competencias que se produjeron en el área de Servicios Sociales, al frente del que ha estado Acerina González, "se tomaron en base a criterios objetivos de mejora de las listas de espera y de atención a la ciudadanía".

PIDE REFLEXIÓN

Finalmente desde el PP de Tenerife se ha pedido a la edil que reflexione y ha apelado a "su responsabilidad personal y política" al entender que los ciudadanos de Guía de Isora que dieron su voto al PP "tienen derecho a que se mantenga intacta su representación en el ayuntamiento".

"Los intereses y las ambiciones personales no pueden estar nunca por encima de la voluntad popular", apuntilló el PP de Tenerife que, añade, la prioridad del Partido Popular en este asunto es la de "garantizar la estabilidad del gobierno municipal de Guía de Isora por el bien" de sus vecinos, que subrayan "merecen un ayuntamiento que siga trabajando por el progreso y el bienestar de la localidad y de todos" sus habitantes.