El efecto de las migraciones en la dermatología estará entre los principales temas el Congreso Nacional de Dermatología

Presentación del 53º Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venereología - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El efecto de las migraciones en la dermatología en España será uno de los principales temas de la 53ª edición del Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) que, bajo el lema 'Donde la piel respira Ciencia', tendrá lugar del 20 al 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Expomeloneras (Gran Canaria).

Así se ha puesto este miércoles de manifiesto durante la presentación de la cita que corrió a cago de la presidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la doctora Yolanda Gilaberte; la vicepresidenta primera, la doctora Isabel Belinchón; el presidente ejecutivo del 53 Congreso y de la Sección Canaria de la AEDV, el doctor Ricardo Fernández de Misa; y el director de la Fundación Piel Sana de la AEDV, el doctor Agustín Buendía.

De esta manera, se trata de una cita que contará con un total de 337 ponentes y reunirá más de 3.000 profesionales nacionales e internacionales, de los que 2.250 dermatólogos estarán de manera presencial.

La organización ha destacado también como asuntos relevantes a abordar las novedades en dermatología y género; el papel del dermatólogo como especialista en longevidad; los últimos avances terapéuticos en enfermedades inflamatorias y enfermedades raras de la piel; o las infecciones, entre otros.

'SKIN OF COLOR'

La presidenta de la AEDV, que ha valorado que este año exista un récord de participación en el Congreso, ha resaltado como un asunto importante de la cita lo que en inglés se llama 'skin of color', que se refiere a los diferentes colores de la piel.

Comentó que es un tema "que refleja que también la dermatología en nuestro país está cambiando, puesto que por todos los movimientos migratorios cada vez hay muchos más pacientes de pieles oscuras y las enfermedades dermatológicas en este tipo de pieles se manifiestan de forma diferente". "Y también hay que manejarlas de forma diferente", matizó.

Para Gilaberte, esto obliga a los dermatólogos a actualizarse en los conocimientos, ya que muchas enfermedades de la piel se manifiestan de forma distinta en fototipos diferentes.

"Y por eso --continuó-- vamos a contar con cuatro expertas internacionales que son de países donde la población con colores oscuros de la piel es muy importante, como son Estados Unidos, República Dominicana, México y otros países de latinoamérica".

ONCOLOGÍA CUTÁNEA

Mientras, la doctora Isabel Belinchón ha puesto especial énfasis en la oncología cutánea como otro de los temas que se abordarán en el Congreso. "Es uno de los temas más relevantes porque no solo implica una prevalencia y un aumento que estamos viviendo, sino que cada vez se está viendo, por ejemplo, un incremento en uno de los tumores cutáneos de mayor relevancia", dijo.

De hecho, observó que se estima que para 2040 el melanoma sea el segundo tumor en cuanto a prevalencia, por lo que vio necesario aumentar conocimientos en materias como el manejo de los pacientes oncológicos o las novedades en inmunoterapia, "que afortunadamente ya se está aplicando a nuestros pacientes con cáncer".

Por otra parte, incidió en la situación de las infecciones de transmisión sexual y al hecho de que en los últimos 20 años se haya producido un crecimiento exponencial, que estimó entre el 20 y el 30% en infecciones de origen bacteriano, sífilis o clamidia.

"La explicación puede ser múltiple, parece que lo más importante son la relajación de las medidas de protección y aprovecharemos este altavoz para que se recuerde que tenemos que protegernos", afirmó.

CREE QUE EL HANTAVIRUS SE HA MANEJADO ADECUADAMENTE

La doctora Isabel Belinchón aprovechó su intervención para recordar que enfermedades que han estado en las últimas semanas en los medios de comunicación como el hantavirus con el paso del buque 'MV Hondius' por Tenerife se han manejado adecuadamente.

"La preocupación es muy lógica pero está controlada. Se ha manejado adecuadamente, se han seguido los protocolos de la OMS y yo creo que, como sistema sanitario, tenemos que estar francamente muy satisfechos", expuso para recordar que las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad "son escasas".

"NO SE PUEDE HACER PREVENCIÓN ASUSTANDO"

El presidente ejecutivo del 53 Congreso, Ricardo Fernández de Misa, ha incidido en el lema 'Donde la piel respira Ciencia', ya que en lugares como Canarias la piel está muchas veces descubierta. No obstante, ha hecho especial hincapié en que "no se puede hacer prevención asustando".

Aquí, señaló que aunque no hay datos fehacientes que hablen de que en Canarias hay una mayor incidencia de cáncer cutáneo respecto al resto de España, lo que sí se sabe es que la incidencia en las islas "se ha disparado".

Por ello, dijo que en el año 2014, y en números redondos, se diagnosticaron unos 900 casos, cifra que en el año 2022 ya había ascendido a casi 3.000. "Pese a que la mayor parte de los tumores de piel quizá no tienen la mortalidad de otros tumores, producen muchísima morbilidad y problemas en los pacientes", entendió.

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN Y A LOS PACIENTES

Finalmente, el director de la Fundación Piel Sana de la AEDV, el doctor Agustín Buendía, apuntó que el congreso incluirá actividades dirigidas a la población y a paciente, destacando el encuentro 'Dos protagonistas y un destino', que se celebrará mañana, 21 de mayo.

Se trata de un espacio de diálogo y escucha activa entre asociaciones de pacientes y dermatólogos expertos. En esta sesión se abordarán, desde una perspectiva compartida, patologías como la epidermólisis bullosa, la ictiosis, la hidrosadenitis supurativa, el vitíligo, la urticaria crónica, la dermatitis atópica, la psoriasis y diversas enfermedades autoinmunes como el lupus o la dermatomiositis, poniendo el foco en las necesidades reales de quienes conviven con ellas.

El programa contará también con una charla formativa dirigida al personal del entorno hotelero (23 de mayo, Auditorio del Hotel Costa Meloneras), orientada a reforzar conocimientos clave en salud cutánea en contextos de alta exposición solar.

Ese mismo día, la iniciativa 'Cuestión de Piel' trasladará la divulgación a la población general la Plaza del Faro de Maspalomas mediante una carpa informativa con actividades participativas, contenidos bilingües (castellano e inglés) y asesoramiento directo por parte de profesionales sanitarios. La acción incidirá especialmente en la fotoprotección, la prevención del cáncer de piel y las infecciones de transmisión sexual.

UN PROGRAMA CIENTÍFICO TRANSVERSAL DE CUATRO DÍAS

Por su parte, el Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología contará con un programa científico transversal de cuatro jornadas centrado en los últimos avances terapéuticos, la inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y el abordaje de patologías emergentes.

Además, acogerá simposios, talleres, seminarios, controversias científicas, comunicaciones orales, cursos de actualización y sesiones interactivas distribuidas en múltiples salas paralelas.

La programación arrancará en la tarde este mismo miércoles, 20 de mayo, con reuniones de grupos de trabajo, cursos especializados y presentación de casos clínicos, mientras que el acto oficial de inauguración tendrá lugar esa misma jornada a las 19.45 horas.

El grueso del contenido se concentrará entre el jueves 21 y el viernes 22 con sesiones desde las 08.00 horas, en las que se abordarán algunos de los principales desafíos actuales de la especialidad, como los avances en dermatitis atópica, psoriasis, melanoma, linfomas cutáneos, urticaria crónica, hidradenitis supurativa, enfermedades ampollares autoinmunes, dermatología tropical e infecciones cutáneas.